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Anasayfa Fenerbahçe Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine kazandırdı!

Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine kazandırdı!

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Racing Santander maçında görev alması sonrası Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdı. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 22:26
Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine kazandırdı!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid deplasmanda Racing Santander'in konuğu oldu.

Mücadelede Kylian Mbappe'nin penaltıdan bulduğu golle öne geçen eflatun beyazlılar, Arda Güler'in şık asistinde Jude Bellingham'la skoru 2-0'a getirdi, Yan Diomande'nin gelişine vurduğu topta attığı enfes golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Arda Güler, Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe böylece, kasasına 2 milyon euro bonus daha koydu.

Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden elde ettiği gelir toplamı 30 milyon euro'ya ulaştı.

Son bonusun ardından sözleşmesindeki tüm bonuslar tamamlanan Arda Güler, çıktığı 125 maçta 21 gol atarken 31 de asist yaptı.

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