Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri olan Mattia Croci-Torti, geleceğiyle ilgili çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 14:39
44 yaşındaki teknik adam, İsviçre basınından RSI'ın L'Armandillo programına konuk olarak hakkında çıkan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"LUGANO'DA MUTLUYUM"
Geleceğiyle ilgili konuşan Croci-Torti, Lugano'daki çalışma ortamından memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bulunduğum yeri seviyorum, kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Lugano son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takım haline geldi."
İsviçreli teknik adam, kulübüyle sözleşme uzatma kararından da memnun olduğunu dile getirdi.
Croci-Torti, "Bu yüzden sözleşme uzattığımda her zaman memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı engellemek istediği hissine kapılmıyorum." şeklinde konuştu.
Antrenörlük kariyerine İsviçre'de başlayan Mattia Croci-Torti, ilk olarak FC Chiasso'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
Daha sonra Balerna'da çalışan genç teknik adam, Lugano'da da iki farklı dönemde yardımcı antrenörlük yaptı. Kısa süreliğine FC Mendrisio'yu da çalıştıran Croci-Torti, 2021 yılında geçici olarak Lugano'nun başına geçti.
Aynı yıl takımın teknik direktörlüğüne getirilen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Lugano'daki görevini sürdürerek kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi.
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