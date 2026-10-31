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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri olan Mattia Croci-Torti, geleceğiyle ilgili çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 14:39
Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de henüz karar verilmiş değil.

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Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar takımın başında Dirk Kuyt'ın görev yapacağını duyurmuştu.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Teknik direktör adayları üzerinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Lugano'yu çalıştıran Mattia Croci-Torti'nin de geldiği iddia edilmişti.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

44 yaşındaki teknik adam, İsviçre basınından RSI'ın L'Armandillo programına konuk olarak hakkında çıkan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

"LUGANO'DA MUTLUYUM"
Geleceğiyle ilgili konuşan Croci-Torti, Lugano'daki çalışma ortamından memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

"Bulunduğum yeri seviyorum, kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Lugano son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takım haline geldi."

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

İsviçreli teknik adam, kulübüyle sözleşme uzatma kararından da memnun olduğunu dile getirdi.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Croci-Torti, "Bu yüzden sözleşme uzattığımda her zaman memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı engellemek istediği hissine kapılmıyorum." şeklinde konuştu.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Antrenörlük kariyerine İsviçre'de başlayan Mattia Croci-Torti, ilk olarak FC Chiasso'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Daha sonra Balerna'da çalışan genç teknik adam, Lugano'da da iki farklı dönemde yardımcı antrenörlük yaptı. Kısa süreliğine FC Mendrisio'yu da çalıştıran Croci-Torti, 2021 yılında geçici olarak Lugano'nun başına geçti.

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe yanıtı! Teknik direktör adayı...

Aynı yıl takımın teknik direktörlüğüne getirilen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Lugano'daki görevini sürdürerek kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi.

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