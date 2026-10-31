Daha sonra Balerna'da çalışan genç teknik adam, Lugano'da da iki farklı dönemde yardımcı antrenörlük yaptı. Kısa süreliğine FC Mendrisio'yu da çalıştıran Croci-Torti, 2021 yılında geçici olarak Lugano'nun başına geçti.