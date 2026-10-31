Matteo Guendouzi: Çok zor durumdayız!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin mücadeledeki tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

"Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi.

Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."