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Anasayfa Fenerbahçe Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyle ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı öğrenilirken, üç takım Lukaku için sıraya girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Sezon başında büyük umutlarla Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremedi...

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Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaratan Belçikalı oyuncuyla ilgili yönetim kararını verdi: Yollar ayrılacak...

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Devre arası transfer döneminde 33 yaşındaki santrforla vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, yerine oyuncu bakmaya da başladı. Belçikalıya ise MLS'ten talipler var.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

OCAK AYINDA GELECEKLER

Lukaku'yu takibe alan ekipler New Yok City ile Atalanta United...

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

İki kulübün de tecrübeli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen iddialar arasında...

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise; Monaco da Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

"ROMELU'YU SATACAK BİRİNİ BULDUK"

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Manna, "Lukaku'yu transfer ettiğimizde 3 yıllık sözleşme imzaladık ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi. Hojlund'a yatırım yaptık fakat Lukaku'nun maaşını ödemek zorundaydık. Ancak bu piyasada sonu satın alacak birini bulduk ve biz çok şanslıydık. Ona en iyisini diliyorum" dedi.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Belçikalı forvet, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lukaku'nun sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor.

Lukaku Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...

33 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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