33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı.

Manna, "Lukaku'yu transfer ettiğimizde 3 yıllık sözleşme imzaladık ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi. Hojlund'a yatırım yaptık fakat Lukaku'nun maaşını ödemek zorundaydık. Ancak bu piyasada sonu satın alacak birini bulduk ve biz çok şanslıydık. Ona en iyisini diliyorum" dedi.