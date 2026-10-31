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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kuyt’la yola devam

Kuyt’la yola devam

Fenerbahçe yönetimi dün toplandı ve teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Toplantıda milli araya kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt’la yola devam kararı çıktı. Yönetim, milli arada Fenerbahçe’nin yeni teknik adamını belilreyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Kuyt’la yola devam

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yönetim teknik adam konusunu görüşmek için toplandı. Yapılan toplantıda milli araya kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'la yola devam kararı çıktı. Yapılan açıklamada; "Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, millî maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır. Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır. Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu inançla, büyük Fenerbahçe taraftarımızı takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz" denildi.

YARDIMCI MERT HAKAN

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından takımı Göztepe maçına hazırlayan Dirk Kuyt'a en çok yardımcı olan ismin Mert Hakan Yandaş olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarıyla da sık sık görüşmeler yaptığı ve taktik idmanlarda Kuyt'ın bir dediğini iki ettirmediği belirtildi.

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