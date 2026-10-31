Dün öğrencileriyle son idman öncesinde bir toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bugünkü kadroda da önemli değişiklikler yapacağı gelen haberler arasında...

EN GOLCÜ TAKIM Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.