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Anasayfa Fenerbahçe Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt var. Tek hedef; sahadan üç puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmamak. İşte sarı-lacivertilerin İzmir temsilcisi karşısında muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

Derbide Galatasaray'a yenilerek hem zirvenin 6 puan gerisine düşen hem de teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

Kartal'ın vedası sonrasında takımın başında bugün yardımcı antrenör Dirk Kuyt olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; taraftarının önünde üç puana uzanmak ve oluşan kötü havayı dağıtarak; şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

HEM KENDİSİ HEM TAKIM İÇİN ÖNEMLİ

Çalkantılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için de bu karşılaşma ayrı bir önem kazanmış durumda... Keza Hollandalı çalıştırıcının alacağı sonuç hem kendisi hem de takımının gidişatını belirleyecek.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

Dün öğrencileriyle son idman öncesinde bir toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bugünkü kadroda da önemli değişiklikler yapacağı gelen haberler arasında...

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

EN GOLCÜ TAKIM

Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

11 MAÇTA 1 YENİLGİ

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5 tanesini kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 mücadele ise Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

3 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake bu maçta forma giyemeyecek. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown da kadroda yer alamayacak.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

61'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 91 golüne, Göztepe 45 golle yanıt verdi.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

İSTANBUL'DA AÇIK ARA ÖNDE

Fenerbahçe ile Göztepe 30'uncu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan 29 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. İzmir temsilcisi, İstanbul'da sadece 3 defa sahadan zaferle ayrılabildi. Göztepe en son İstanbul'da 2020-21'de 1-0'lık skorla kazandı.

Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler

İŞTE F.BAHÇE-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene (Kerem), Greenwood, Oğuz, Vedat

Göztepe: Arda Özçimen, Sonko, Taha, Bokele, Arda Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Andre, Juan

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