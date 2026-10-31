Kadıköy'de diriliş maçı! İşte Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler
Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt var. Tek hedef; sahadan üç puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmamak. İşte sarı-lacivertilerin İzmir temsilcisi karşısında muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Dün öğrencileriyle son idman öncesinde bir toplantı yapan Kuyt'ın, "Olumsuz bir hava var şu an ancak her şeyi alacağımız bir galibiyetle düzeltebiliriz" dediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bugünkü kadroda da önemli değişiklikler yapacağı gelen haberler arasında...
EN GOLCÜ TAKIM
Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.
11 MAÇTA 1 YENİLGİ
Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5 tanesini kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 mücadele ise Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
3 EKSİK BULUNUYOR
Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake bu maçta forma giyemeyecek. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown da kadroda yer alamayacak.
61'İNCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 91 golüne, Göztepe 45 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA AÇIK ARA ÖNDE
Fenerbahçe ile Göztepe 30'uncu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan 29 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. İzmir temsilcisi, İstanbul'da sadece 3 defa sahadan zaferle ayrılabildi. Göztepe en son İstanbul'da 2020-21'de 1-0'lık skorla kazandı.
İŞTE F.BAHÇE-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene (Kerem), Greenwood, Oğuz, Vedat
Göztepe: Arda Özçimen, Sonko, Taha, Bokele, Arda Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Andre, Juan
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