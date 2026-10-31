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Anasayfa Fenerbahçe Greenwood neden kadroya alınmadı? Dirk Kuyt açıkladı

Greenwood neden kadroya alınmadı? Dirk Kuyt açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuyt, Mason Greenwood'un neden kadroya alınmadığını açıklarken İsmail Kartal sözleri ile de gündem oldu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 19:04
Greenwood neden kadroya alınmadı? Dirk Kuyt açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevini üstlenen Dirk Kuyt, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Mason Greenwood'un neden kadroya alınmadığını da açıkladı.

Kuyt'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizler için zorlu bir haftaydı. Sonuç olarak 4 aydır İsmail hocayla birlikteydik. Kendisi benim için özel biri. Ancak geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe bakmalıyız. Bizler için önemli olan, pozitif enerjiyi geri getirmekti. Takıma baktığınızda gayet iyi oyuncular olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Taraftarın desteği arkamızda bulunacak. Birlik olmalıyız.

GREENWOOD AÇIKLAMASI

Maalesef Greenwood bugün oynayamayacak. Kendisi grip olduğu için oynamayacak. Maçta oynamak için çok heyecanlıydı fakat ne yazık ki bugün yok. Tek amacımız onun en çabuk şekilde iyileşmesini sağlamak. Ben sahaya çıkan bütün oyunculara güveniyorum. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Özellikle Türk oyuncularımızı desteklesinler. Eğer birlik olursa zaten gerisi gelir.

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