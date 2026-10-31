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Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku!

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almadı. İşte nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 18:08
Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi sahasında konuk eden Fenerbahçe'de, kritik mücadele öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Karşılaşma öncesinde ilk 11 ve yedek kulübesinin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte, sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Mason Greenwood'un kadroda yer almadığı görüldü.

İngiliz futbolcu maçtan bir gün önce gerçekleştirilen son taktik antrenmanda sorunsuz bir şekilde yer almıştı. Ancak son dakikada yaşanan rahatsızlığı sebebiyle teknik heyet tarafından maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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