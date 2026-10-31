Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminden ses getirecek bir transfer hamlesi gelebilir. Sarı lacivertlilerin Trendyol 1. Lig'de gol makinesine dönüşen Kelechi Iheanacho için girişimlerine başladığı öğrenildi. Bu transfer gelişmesinin ardından Bursaspor'dan konuyla alakalı transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 09:54
Sarı-lacivertlilerin, bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, devre arasında yabancı futbolcu kontenjanında yer açmak için kadrosundan bir oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, Nijeryalı golcü Iheanacho için resmi adım atabilir.
12 MAÇTA 16 GOL
Sezon başında Celtic'ten bonservis bedeli ödenmeden Bursaspor'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, yeşil-beyazlı formayla adeta gol makinesine dönüştü.
Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol kaydeden yıldız futbolcu, 3 asistlik katkısıyla da takımının başarısında önemli rol oynadı.
2029 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Iheanacho'nun transferi için yeşil-beyazlı kulübün nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
Nijeryalı santrfor kariyerinde Manchester City, Celtic, Leicester City ve Sevilla gibi önemli kulüplerde forma giydi.
Milli takımında ise 49 maçta görev aldı ve 15 gole imza attı.
Bursaspor'dan transfer açıklaması
Kelechi Iheanacho'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
Nijeryalı golcünün takımda kalmasını en çok isteyen isimlerden biri olduğunu belirten Çelik, kulübün çıkarlarını da göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını vurguladı.
Taraftarların büyük bölümünün Iheanacho'nun satılmasına karşı çıkacağını bildiğini ifade eden Çelik, çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda transfere kapıyı tamamen kapatmayacaklarını söyledi.
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