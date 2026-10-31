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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminden ses getirecek bir transfer hamlesi gelebilir. Sarı lacivertlilerin Trendyol 1. Lig'de gol makinesine dönüşen Kelechi Iheanacho için girişimlerine başladığı öğrenildi. Bu transfer gelişmesinin ardından Bursaspor'dan konuyla alakalı transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 09:54
Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ligdeki Göztepe sınavına Dirk Kuyt ile çıkacak.

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Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Galatasaray ile puan farkını korumak isteyen sarı lacivertliler, taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkyor.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

GÜNDEME SÜRPRİZ BİR İSİM GELDİ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırıyor.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerin, bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, devre arasında yabancı futbolcu kontenjanında yer açmak için kadrosundan bir oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, Nijeryalı golcü Iheanacho için resmi adım atabilir.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

12 MAÇTA 16 GOL

Sezon başında Celtic'ten bonservis bedeli ödenmeden Bursaspor'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, yeşil-beyazlı formayla adeta gol makinesine dönüştü.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol kaydeden yıldız futbolcu, 3 asistlik katkısıyla da takımının başarısında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

2029 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Iheanacho'nun transferi için yeşil-beyazlı kulübün nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Nijeryalı santrfor kariyerinde Manchester City, Celtic, Leicester City ve Sevilla gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Milli takımında ise 49 maçta görev aldı ve 15 gole imza attı.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Bursaspor'dan transfer açıklaması
Kelechi Iheanacho'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Nijeryalı golcünün takımda kalmasını en çok isteyen isimlerden biri olduğunu belirten Çelik, kulübün çıkarlarını da göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho bombası! Transfer için açıklama geldi

Taraftarların büyük bölümünün Iheanacho'nun satılmasına karşı çıkacağını bildiğini ifade eden Çelik, çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda transfere kapıyı tamamen kapatmayacaklarını söyledi.

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