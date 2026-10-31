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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken sarı-lacivertli camiada gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Milan Skriniar'ın öncülük ettiği yabancı futbolcuların, takım içerisinde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle yönetime teknik direktör talebinde bulunduğu öne sürüldü. Teknik direktör konusunda yaşanan bu hareketlilikte gözler Aziz Yıldırım ve yönetimin alacağı karara çevrildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 17:01
Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

MİLLİ ARAYA KADAR TAKIM KUYT'A EMANET
Fenerbahçe Kulübü, teknik yapılanmaya ilişkin yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın üstleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de takım içinden geldiği öne sürülen bir talep gündeme oturdu.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli ekibin yabancı yıldızlarının, teknik direktör tercihinde yönetime görüş bildirdiği ve yerli çalıştırıcı yerine yabancı bir isimle yola devam edilmesini istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

SKRINIAR ÖNCÜLÜĞÜNDE YABANCI HOCA TALEBİ
İddialara göre Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülük ettiği grupta Marco Asensio, Ederson Moraes, Nathan Ake ve Nelson Semedo da bulunuyor.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Yıldız futbolcuların, takımın başına yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönündeki taleplerini yönetime ilettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Bu isteğin temelinde ise teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimin daha sağlıklı yürütülmesi düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ ETKİLİ OLDU İDDİASI
Takvim'de yer alan habere göre, yabancı futbolcuların bu yöndeki tercihinde İsmail Kartal döneminde yaşandığı ileri sürülen iletişim sorunlarının etkili olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Oyuncuların, yeni teknik direktörle daha güçlü bir iletişim kurulmasını istediği ve bu nedenle yabancı bir çalıştırıcıdan yana görüş bildirdiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli yönetimin de futbolculardan gelen bu talebi değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Teknik direktör seçiminde takım içinden gelen görüşlerin ne ölçüde belirleyici olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

MENDILIBAR İLE TEMAS
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Jose Luis Mendilibar oldu.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, İspanyol teknik adamla son saatlerde temasa geçti.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Deneyimli çalıştırıcıya yüksek bedelli bir sözleşme teklif edildiği öne sürülürken görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Milli araya kadar Kuyt'ın görevde olacağı duyuruldukan sonra gözler Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin vereceği karara çevrildi.

Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı

Yönetimin, hem takımın beklentilerini hem de teknik direktör adaylarıyla yürütülen temasları değerlendirerek yeni çalıştırıcı konusunda karar vermesi bekleniyor.

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