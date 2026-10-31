Bu isteğin temelinde ise teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimin daha sağlıklı yürütülmesi düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor.

Oyuncuların, yeni teknik direktörle daha güçlü bir iletişim kurulmasını istediği ve bu nedenle yabancı bir çalıştırıcıdan yana görüş bildirdiği öne sürülüyor.