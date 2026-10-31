Fenerbahçe'de şok iddia! Yabancı futbolcuların hoca talebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken sarı-lacivertli camiada gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Milan Skriniar'ın öncülük ettiği yabancı futbolcuların, takım içerisinde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle yönetime teknik direktör talebinde bulunduğu öne sürüldü. Teknik direktör konusunda yaşanan bu hareketlilikte gözler Aziz Yıldırım ve yönetimin alacağı karara çevrildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 17:01
MİLLİ ARAYA KADAR TAKIM KUYT'A EMANET
Sarı-lacivertli ekibin yabancı yıldızlarının, teknik direktör tercihinde yönetime görüş bildirdiği ve yerli çalıştırıcı yerine yabancı bir isimle yola devam edilmesini istediği iddia edildi.
SKRINIAR ÖNCÜLÜĞÜNDE YABANCI HOCA TALEBİ
İddialara göre Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülük ettiği grupta Marco Asensio, Ederson Moraes, Nathan Ake ve Nelson Semedo da bulunuyor.
Yıldız futbolcuların, takımın başına yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönündeki taleplerini yönetime ilettiği öne sürüldü.
Bu isteğin temelinde ise teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimin daha sağlıklı yürütülmesi düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor.
İSMAİL KARTAL DÖNEMİ ETKİLİ OLDU İDDİASI
Takvim'de yer alan habere göre, yabancı futbolcuların bu yöndeki tercihinde İsmail Kartal döneminde yaşandığı ileri sürülen iletişim sorunlarının etkili olduğu iddia edildi.
Oyuncuların, yeni teknik direktörle daha güçlü bir iletişim kurulmasını istediği ve bu nedenle yabancı bir çalıştırıcıdan yana görüş bildirdiği öne sürülüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin de futbolculardan gelen bu talebi değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
Teknik direktör seçiminde takım içinden gelen görüşlerin ne ölçüde belirleyici olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
MENDILIBAR İLE TEMAS
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Jose Luis Mendilibar oldu.
İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, İspanyol teknik adamla son saatlerde temasa geçti.
Deneyimli çalıştırıcıya yüksek bedelli bir sözleşme teklif edildiği öne sürülürken görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.
Milli araya kadar Kuyt'ın görevde olacağı duyuruldukan sonra gözler Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin vereceği karara çevrildi.
Yönetimin, hem takımın beklentilerini hem de teknik direktör adaylarıyla yürütülen temasları değerlendirerek yeni çalıştırıcı konusunda karar vermesi bekleniyor.
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