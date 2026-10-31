Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor
Ara transfer döneminde kadrosunda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılık çalışmaları hız kazandı. Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte, ayrılması gündemde olan futbolcunun menajerinin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 13:12
Yönetimin, performansı beklentilerin altında kalan isimlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen futbolcularla da vedalaşması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da bu değişimden etkilenmesi planlanıyor.
Ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında ise Dorgeles Nene geliyor.
Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.
Nene'nin menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Yapılacak görüşmede oyuncunun takımdaki geleceği ve olası ayrılığın şartları masaya yatırılacak.
Tarafların gerçekleştireceği temasların ardından Malili futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
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