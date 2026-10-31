CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılık çalışmaları hız kazandı. Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte, ayrılması gündemde olan futbolcunun menajerinin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 13:12
Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması için hareketli günler yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ikinci yarısına daha güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek için kapsamlı bir değişim planı üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Bu doğrultuda takıma yeni takviyeler yapılması kadar mevcut oyuncularla yolların ayrılması da gündemde.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Yönetimin, performansı beklentilerin altında kalan isimlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen futbolcularla da vedalaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da bu değişimden etkilenmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında ise Dorgeles Nene geliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Nene'nin menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Yapılacak görüşmede oyuncunun takımdaki geleceği ve olası ayrılığın şartları masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor

Tarafların gerçekleştireceği temasların ardından Malili futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

"Galatasaray'ın 'altın çocuğu' Batrakov"
F.Bahçe'den Iheanacho bombası! Resmi açıklama geldi
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy İstanbul'da görüşecek: Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Göztepe maçı bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı bilgileri 13:26
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor F.Bahçe'de ayrılık yakın! Menajeri İstanbul'a geliyor 13:12
F. Bahçe-Göztepe maçına doğru! Sakatlar ve cezalılar F. Bahçe-Göztepe maçına doğru! Sakatlar ve cezalılar 13:10
Hull City - Ipswich Town maçı bilgileri Hull City - Ipswich Town maçı bilgileri 12:54
Erzurumspor FK-Çorum FK | CANLI Erzurumspor FK-Çorum FK | CANLI 12:35
F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe-Göztepe maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Daha Eski
Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyol basını duyurdu 12:25
Levante - Atletico Madrid maçı bilgileri Levante - Atletico Madrid maçı bilgileri 12:10
Manchester City-Brighton maçı bilgileri Manchester City-Brighton maçı bilgileri 12:00
Barcelona-Alaves maçı detayları Barcelona-Alaves maçı detayları 11:48
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı detayları Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı detayları 11:36
Chelsea-Manchester United maçı detayları Chelsea-Manchester United maçı detayları 11:22