Fenerbahçe-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İzmir temsilcisini ağırlarken futbolseverler maçın yayın programını araştırıyor. Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe-Göztepe hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun programına göre mücadele 4K yayın seçeneğiyle de futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Göztepe maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşma, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un ücretli yayın hizmetinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı mücadele, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler iç saha avantajını değerlendirmeyi hedeflerken Göztepe deplasmandan puan çıkarmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI