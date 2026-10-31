Fenerbahçe-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray derbisinin ardından yeniden galibiyet elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üç puan arayacak. İzmir temsilcisi ise İstanbul deplasmanında başarılı bir sonuç alarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı bu akşam mı? Nerede oynanacak ve muhtemel 11'lerde kimler var? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Göztepe maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maç sonunda 16 puanla 5. sırada yer alırken Göztepe ise 12 puanla mücadeleye çıkacak. Her iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI BU AKŞAM MI?

Fenerbahçe-Göztepe maçı bugün, 31 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 19.00'da çalacak.

Süper Lig'de 10. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarına galibiyet armağan etmeyi amaçlıyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda puan almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS 1'in yayınlandığı Digiturk ve TOD platformlarını kullanabilecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki mücadele, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlenecek.

🆚 Göztepe 🗓 31 Ekim Cumartesi 🕖 19.00 🏟️ @chobanistadyum 📲 #FBvGÖZ #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/iTitIsyRaC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 30, 2026

Bugün 31 Ekim 2026 #GöztepeninMaçıVar https://t.co/CiToAe6GCq — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 30, 2026

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