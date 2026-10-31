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Fenerbahçe-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan, Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi ile devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet alarak zirve ile aralarındaki farkın açılmasını engellemek istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 19:07
Fenerbahçe-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet ararken İzmir temsilcisi deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçına dair tüm detaylar, ilk 11'ler ve karşılaşmadan notlar...

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

F.Bahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE VE GÖZTEPE'NİN SON MAÇLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İzmir temsilcisi ise son lig maçında Arca Çorum FK'yi 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

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