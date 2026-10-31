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Fenerbahçe 2 dakikada yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, devre arasına 1-0 önde girdiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin zirve ile arasındaki puan farkı 9'da kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 21:13
Fenerbahçe 2 dakikada yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü dakika 45+1'de Matteo Guendouzi kaydetti. İkinci yarıda tempoyu arttıran İzmir temsilcisi, dakika 76'da Armstrong ve dakika 78'de Andre Henrique'nin bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Göztepe, Chobani Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray derbisinin ardından sahasında Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, 16 puan ile 5. sırada kaldı. Sarı-lacivertliler, zirve ile arasındaki 9 puanlık farkı azaltmayı başaramadı. Göztepe ise Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 15'e, sıralamasını 9'a yükseltti.

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KEREM AKTÜRKOĞLU 2 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 2 maç sonra 11'de sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, ligdeki Corendon Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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KOJO OPPONG İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, bu sezon ilk kez bir maça 11'de çıktı. Kuyt; Nathan Ake'nin sakatlığı ve Archie Brown'ın cezası sebebiyle forma giyemediği müsabakada Oppong'a görev verdi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL PANKART

Takımlar sahaya çıkmadan önce Fenerbahçe taraftarı, tribünlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart açtı. Maraton tribününde açılan pankartta Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk görseli yer aldı.

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