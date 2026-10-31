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Anasayfa Fenerbahçe Dirk Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Dirk Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt, Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 21:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 21:41
Dirk Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt, Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuyt, mağlubiyetin kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek taraftarlardan özür diledi. Hollandalı çalıştırıcı, öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında yedikleri gollerin bireysel hatalardan kaynaklı olduğunu dile getirdi. İşte o ifadeler...

"BU MAÇ BENİM SORUMLULUĞUMDA"

"Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık."

"BAZI ANLARDA ÇOK KIRILGANIZ"

"İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

"Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık."

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