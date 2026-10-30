Yıldızlarla özel görüşme

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında yer alacak olan Dirk Kuyt, Çorum maçı öncesinde takımdaki yıldız isimlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı futbol adamı, özellikle son haftalarda performansında düşüş olan Mason Greenwood, Matteo Guendouzi ve Nelson Semedo'yla bire bir toplantılar yaparak oyunculara moral aşıladı. Kuyt'un, üç oyuncuya da "Bu takımın en önemli isimlerindensiniz. Sizin performansınızdaki düşüş tüm takımı olumsuz etkiledi. Saha içinde daha fazla sorumluluk almalı ve gerçek performansınızı ortaya koymalısınız. İsmail hoca gitti. Artık yeni bir dönem başlıyor. Yaşadıklarınızı biliyorum. Her şeye Çorum maçıyla birlikte yeniden başlıyoruz" dediği ileri sürüldü. Yarınki mücadelede Kuyt, F.Bahçe'yle ilk maçına çıkacak.