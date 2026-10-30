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Anasayfa Fenerbahçe Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! 'Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık'

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Romelu Lukaku'nun Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giovanni Manna, şok edici bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 16:27
Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Fenerbahçe, derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini resmi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Sarı-lacivertliler, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Sarı-lacivertli ekip İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." İfadeleri yer aldı.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Öte yandan, Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Napoli'den katılan Romelu Lukaku hakkında İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna gündem olan bir açıklamada bulundu.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi süreci hakkında "Colpi da maestro" isimli bir podcast'e konuşan Manna, şu ifadeleri kullandı:

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşma yaparak üç yıllık sözleşme imzaladık. Ancak işler asla planladığınız gibi gitmez.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Önemli bir maaşı yönetmemiz gerekiyordu, üstelik Højlund'a yatırım yaptıktan sonra.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Transfer beklendiği gibi gitmedi ama zor bir piyasada onu alacak birini bulmak… Şanslıydık, gerçekten.

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

Ona her türlü iyiliği diliyorum; bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."

Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"

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