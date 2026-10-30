Napoli'den gündem olan Lukaku itirafı! "Onu alacak birini bulduğumuz için şanslıydık"
Romelu Lukaku'nun Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giovanni Manna, şok edici bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 16:27
Sarı-lacivertli ekip İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." İfadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.
Öte yandan, Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Napoli'den katılan Romelu Lukaku hakkında İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna gündem olan bir açıklamada bulundu.
Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi süreci hakkında "Colpi da maestro" isimli bir podcast'e konuşan Manna, şu ifadeleri kullandı:
"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşma yaparak üç yıllık sözleşme imzaladık. Ancak işler asla planladığınız gibi gitmez.
Önemli bir maaşı yönetmemiz gerekiyordu, üstelik Højlund'a yatırım yaptıktan sonra.
Transfer beklendiği gibi gitmedi ama zor bir piyasada onu alacak birini bulmak… Şanslıydık, gerçekten.
Ona her türlü iyiliği diliyorum; bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."
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