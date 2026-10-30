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Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:30
Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.

Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

KULÜBE KUYT'A EMANET

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.

Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

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