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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve takımın başına kimi getireceği merak edilen Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın yöneteceğini açıklamıştı. Adı çok sayıda teknik direktörle anılan sarı-lacivertlilerin ünlü çalıştırcıya resmi teklif yaptığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 19:40
Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim, geçici olarak takımı Dirk Kuyt'a emanet etti.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Hollandalı antrenörün çalıştıracağını açıkladı.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Fenerbahçe, milli araya kadar Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Milli arada yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

MENDILIBAR İLE TEMAS KURULDU

Yunan basını, Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile resmi temas kurduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

YÜKSEK ÜCRETLİ TEKLİF YAPILDI

Athlosnews'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya oldukça yüksek ücretli bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Yönetimin olası anlaşmanın mali şartlarını İspanyol teknik adama sunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

Haberde teklifin oldukça yüksek olduğu belirtilirken kesin rakam paylaşılmadı.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

9 Eylül'de Olympiakos'tan ayrılan deneyimli çalıştırıcı, geleceğine ilişkin bütün seçenekleri değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde nihai kararını vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

VALENCIA DA TEKLİF YAPTI

Mendilibar'ın daha önce Valencia'dan resmi teklif aldığı, ancak henüz herhangi bir takımla anlaşmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...

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