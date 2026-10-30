Fenerbahçe'den ünlü teknik direktöre resmi teklif! Kuyt açıklanmıştı ama...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve takımın başına kimi getireceği merak edilen Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın yöneteceğini açıklamıştı. Adı çok sayıda teknik direktörle anılan sarı-lacivertlilerin ünlü çalıştırcıya resmi teklif yaptığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 19:40
Fenerbahçe, milli araya kadar takımı Hollandalı antrenörün çalıştıracağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.
Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, milli araya kadar Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Milli arada yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
MENDILIBAR İLE TEMAS KURULDU
Yunan basını, Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile resmi temas kurduğunu öne sürdü.
YÜKSEK ÜCRETLİ TEKLİF YAPILDI
Athlosnews'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya oldukça yüksek ücretli bir sözleşme önerdiği belirtildi.
Yönetimin olası anlaşmanın mali şartlarını İspanyol teknik adama sunduğu aktarıldı.
Haberde teklifin oldukça yüksek olduğu belirtilirken kesin rakam paylaşılmadı.
9 Eylül'de Olympiakos'tan ayrılan deneyimli çalıştırıcı, geleceğine ilişkin bütün seçenekleri değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde nihai kararını vereceği öğrenildi.
VALENCIA DA TEKLİF YAPTI
Mendilibar'ın daha önce Valencia'dan resmi teklif aldığı, ancak henüz herhangi bir takımla anlaşmadığı aktarıldı.
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