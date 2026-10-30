Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Milli araya kadar...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başında Teknik Sorumlu olarak Dirk Kuyt'ın olacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yeni yapılan açıklamada ise Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında olacağı belirtildi.
Milli araya kadar Fenerbahçe fikstürü:
31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe-Göztepe
4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool
8 Kasım Pazar: Arca Çorum FK-Fenerbahçe
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Kamuoyuna Duyuru https://t.co/3NAryqWMym— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 30, 2026