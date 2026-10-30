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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Milli araya kadar...

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifası sonrasında yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başına teknik sorumlu olarak getirildiği açıklanan Dirk Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında olacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 16:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 16:45
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Milli araya kadar...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başında Teknik Sorumlu olarak Dirk Kuyt'ın olacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yeni yapılan açıklamada ise Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında olacağı belirtildi.

Milli araya kadar Fenerbahçe fikstürü:

31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe-Göztepe

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool

8 Kasım Pazar: Arca Çorum FK-Fenerbahçe

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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