Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Milli araya kadar...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başında Teknik Sorumlu olarak Dirk Kuyt'ın olacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yeni yapılan açıklamada ise Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında olacağı belirtildi.

Milli araya kadar Fenerbahçe fikstürü:

31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe-Göztepe

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool

8 Kasım Pazar: Arca Çorum FK-Fenerbahçe

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI