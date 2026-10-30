Çakır’la ligde yenilmiyor

Fenerbahçe'nin Çorum’la oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. 28 yaşındaki hakem bu sezon sarı-lacivertlilerin ilk maçında düdük çalacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Çorum'la oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. 28 yaşındaki hakem bu sezon sarı-lacivertlilerin ilk maçında düdük çalacak. Çakır geçmiş dönemde ise biri Türkiye Kupası olmak üzere tam 7 defa Fenerbahçe'nin maçlarını yönetti. F.Bahçe, tek yenilgisini kupada Beşiktaş'a karşı aldı. Sarıkanarya, ligdeki 6 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve Çakır'la hiç kaybetmedi.