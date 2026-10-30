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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Antonio Nusa transferinde yaşanabilecek olası bir olumsuzluk durumunda sarı-lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın, ara transfer döneminde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın'ı bir süredir takip ettiği biliniyor.

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Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Takvim'in haberine göre İngiliz ekibi, Antonio Nusa transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını 25 yaşındaki kanat oyuncusuna çevirecek.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Premier Lig ekibinin teknik heyeti milli futbolcunun çok yönlü yapısını oldukça beğeniyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

İngiliz ekibinin, transfer sürecinde Nusa için atılacak adımları takip ettiği ifade ediliyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayla gösterdiği istikrarlı grafik, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin Ocak ayında netleşmesi bekleniyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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