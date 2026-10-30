Aston Villa'nın Oğuz Aydın ısrarı devam ediyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Antonio Nusa transferinde yaşanabilecek olası bir olumsuzluk durumunda sarı-lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın, ara transfer döneminde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Nusa için anlaşma sağlanamaması durumunda Villa'nın ocak ayında Oğuz Aydın için 12-13 milyon euro arasında bir teklif yapabileceği belirtildi.
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
İngiliz ekibinin, transfer sürecinde Nusa için atılacak adımları takip ettiği ifade ediliyor.
Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayla gösterdiği istikrarlı grafik, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.
Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin Ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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