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Asensio gidiyor

Marco Asensio'nun Fenerbahçe macerası devre arasında sona eriyor. Real Mallorca ve Real Betis oyuncuya talip. Fenerbahçe en yüksek teklifi veren kulübe Matador’u gönderecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Asensio gidiyor

Geçen sezon Beşiktaş derbisinde dizine aldığı darbe sonrasında sakatlık yaşayan, tedavisi yapılmasına rağmen bir türlü düzelemeyen Marcao Asensio, bıçak altına yattı ve dizindeki kıkırdak bölgesinden ameliyat oldu. Oyuncunun ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu durum taraftarlarda ve camiada şok etkisi yaratırken, Fenerbahçe yönetimi de aksiyon almak için harekete geçti. Sezon başında taraftar baskısından dolayı gönderilemeyen İspanyol oyuncuyla devre arasında yolların ayrılmasına ve yabancı kontenjanında yer açılmasına karar verildi. Fenerbahçe'nin bu kararı almasının ardından iki İspanyol kulübü Real Betis ile Real Mallorca, Asensio için harekete geçti. Yönetim, iki kulüp arasında en yüksek teklifi verene Matador'u ocak ayında gönderecek.

ŞU ANA KADAR 15 MAÇ KAÇIRDI

Geçen sezon PSG'den Fenerbahçe'ye gelen Marco Asensio, diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kas sorunlarından dolayı şu ana kadar 15 maçta forma giyemedi. Devre arasına kadar da hiçbir maçta oynayamayacak.

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