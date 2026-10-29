Yuvaya dönüyor

F.bahçe'de teknik direktör belirsizliği kısa sürede çözülüyor. 2-1 kaybedilen G.Saray derbisinin ardından zirve yarışından uzaklaşan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yönetim kurulu toplanırken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Takımın başında bir süre yardımcı antrenör Dirk Kuyt kalacak ancak yönetim de elini çabuk tutuyor. A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar kuruldu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

İki isim de sunum yaptı ancak Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman'da karar kıldı. 61 yaşındaki teknik adam ile başkan seçildikten sonra da görüşen Yıldırım, detaylarda yaşanan sorun nedeniyle İsmail Kartal'a yönelmişti. Şimdi Kartal'dan boşalan koltuk için yeniden Kocaman ile bir araya gelen Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmek istiyor. Kocaman takımın başına geçerse, bu sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemi olacak. Kısa süre içerisinde görüşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.

5 SEZON SONRA GÖREV YAPACAK

Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak 4 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu. A Milli Takım ya da F.Bahçe'yi beklediğini ifade eden Kocaman, yeniden kulübedeki yerine geçmek için can atıyor. 61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı daha önce 2 farklı dönemde 3 yıl F.Bahçe'nin başında bulunmuştu.

F.BAHÇE'DE 4 KUPA KAZANDI

Aykut Kocaman, F.Bahçe'deki 3. dönemine başlamaya hazırlanırken sarı-lacivertli takımda daha önce 4 kupa sevinci yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Konyaspor'da 3 farklı dönemde Aykut Kocaman ile çalışan Selim Ay, sosyal medyadan başarılı çalıştırıcı ile İstanbul'da bir araya geldiği bir fotoğrafı paylaşıp, "Hocam" yazdı.

ŞİMDİLİK KUYT TAKIMIN BAŞINDA

Yeni teknik direktör görevine başlayana kadar takımı Dirk Kuyt idare edecek. İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Hollandalı, takımı Süper Lig'deki Göztepe maçına hazırlıyor. Büyük bir aksilik olmazsa cumartesi günü oynanacak olan Göztepe mücadelesinde takımın başındaki yerini alacak. Aykut Kocaman'ın Liverpool ya da Çorum FK maçına yetişmesi bekleniyor.