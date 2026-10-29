TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, ocak ayında takım kadrosunda da önemli değişikliklere gideceği öğrenildi. Bu doğrultuda yönetimin, sürpriz bir isimle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:36
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında Semedo'nun da bulunduğu öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın devre arası transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.
Yönetimin, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılması ihtimaline karşı şimdiden alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.
Semedo için uygun bir kulüp bulunması halinde ayrılık seçeneğinin masaya yatırılabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kurmayların, kadro planlamasını yaparken hem sportif hedefleri hem de takımın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.
Tecrübeli futbolcunun durumunun, yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda da şekillenecek.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Nelson Semedo bu sezon şu ana kadar toplam 17 karşılaşmada görev aldı.
32 yaşındaki sağ bek bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Portekizli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek.
Nelson Semedo, 2025-2026 sezonu başında bonservis bedeli olmadan sarı-lacivertli takıma katılmıştı.
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