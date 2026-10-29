Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedası sonrası kadro yapılanmasıyla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yapılması düşünülen değişikliklerde yalnızca takıma katılacak isimler değil, ayrılması gündemde olan futbolcular da dikkat çekiyor.