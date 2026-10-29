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Anasayfa Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, ocak ayında takım kadrosunda da önemli değişikliklere gideceği öğrenildi. Bu doğrultuda yönetimin, sürpriz bir isimle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:36
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedası sonrası kadro yapılanmasıyla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli yönetimin, takımın ihtiyaçları doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi planladığı konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Yapılması düşünülen değişikliklerde yalnızca takıma katılacak isimler değil, ayrılması gündemde olan futbolcular da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında Semedo'nun da bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın devre arası transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetimin, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılması ihtimaline karşı şimdiden alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Semedo için uygun bir kulüp bulunması halinde ayrılık seçeneğinin masaya yatırılabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli kurmayların, kadro planlamasını yaparken hem sportif hedefleri hem de takımın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli futbolcunun durumunun, yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda da şekillenecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

Nelson Semedo bu sezon şu ana kadar toplam 17 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

32 yaşındaki sağ bek bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Portekizli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Nelson Semedo, 2025-2026 sezonu başında bonservis bedeli olmadan sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

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