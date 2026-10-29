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Kislyak bombası

Fenerbahçe, Aslan’ın tutan Batrakov hamlesine Kislyak ile cevap vermek istiyor. Rus yıldız için başkan Yıldırım bizzat uğraşıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Kislyak bombası
Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u renklerine kattı ve bugüne kadar yüksek verim aldı. Kanarya da Rus futbolunun diğer yükselen yıldızı Matvey Kislyak'in peşine düştü. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri Aleksandr Manyakov ile ilk teması kurdu. Başarılı orta saha oyuncusu kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. CSKA Moskova bu transfer için 25 milyon euro talep ediyor. Kislyak'ı Süper Lig'den Fenerbahçe dışında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da takip ediyor. Kanarya ara transfer döneminde onu renklerine bağlamayı hedefliyor.
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