Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

14 kez Fransa Milli Takım formasını giyen Guendouzi, 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.