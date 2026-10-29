Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...
Fenerbahçe, özellikle bu sezon beklentilerin altında kalan Matteo Guendouzi ile Ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya teklif gelirse kolaylık sağlamayı düşünüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Büyük bir form düşüklüğü yaşayan tecrübeli oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayında Guendouzi'yi isteyen kulüp olursa kolaylık sağlayacak.
Bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun takımndaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında 27.3 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti.
Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
14 kez Fransa Milli Takım formasını giyen Guendouzi, 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Matteo Guendouzi'nin güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
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