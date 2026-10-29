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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe, özellikle bu sezon beklentilerin altında kalan Matteo Guendouzi ile Ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya teklif gelirse kolaylık sağlamayı düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemde.

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Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Arka arkaya alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim, kadroda revizyon düşünüyor.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performans, yönetimi hiç memnun etmiyor.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Büyük bir form düşüklüğü yaşayan tecrübeli oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayında Guendouzi'yi isteyen kulüp olursa kolaylık sağlayacak.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun takımndaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında 27.3 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

14 kez Fransa Milli Takım formasını giyen Guendouzi, 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi! Ocak ayında...

Matteo Guendouzi'nin güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

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