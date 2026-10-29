CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen o futbolcunun, İsmail Kartal'ın vedası sonrası kararını değiştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:05
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Fenerbahçe'de, Galatasaray yenilgisinin ardından İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Daha önce Roma maçının ardından istifa eden ancak yönetimin girişimleriyle kararından dönen tecrübeli teknik adam, bu sezon ikinci kez görevini bırakmak istedi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Samandıra'da gerçekleştirilen toplantının ardından istifasını yönetime sunan Kartal'ın talebi bu kez kabul edildi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

ÜÇ MAĞLUBİYET SONRASI AYRILIK GELDİ

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, ligde aynı başarıyı yakalayamadı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında alınan yenilgilerin yanı sıra Aston Villa deplasmanındaki 6-0'lık mağlubiyet, ayrılığa giden süreçte belirleyici oldu.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Sarı-lacivertli takım, Kartal yönetiminde çıktığı 18 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

NENE'DEN FLAŞ KARAR!

Galatasaray yenilgisinin ardından ligde zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de deneyimli teknik adamın dördüncü dönemi sona ererken, ocak ayında ayrılmayı planlayan Dorgeles Nene takımda kalma kararı aldı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

KARAR NENE'Yİ ETKİLEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaşanan teknik direktör değişikliği, Dorgeles Nene'nin geleceğini de etkiledi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

İsmail Kartal yönetiminde istediği süreleri alamayan ve ara transfer döneminde ayrılmayı planlayan genç oyuncu, deneyimli teknik adamın görevinden ayrılmasıyla birlikte kararını yeniden değerlendirdi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

NENE AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Sarı-lacivertli takımda İsmail Kartal döneminde yeterli forma şansı bulamayan Dorgeles Nene, ocak ayında kendisine yeni bir takım bulmayı planlıyordu.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Ancak Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin ardından genç futbolcunun ayrılık kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi

Nene'nin yeni teknik direktör döneminde takımda kalmak ve forma mücadelesini sürdürmek istediği belirtildi.

Kislyak'tan flaş transfer yanıtı!
Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile! Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim'de "iç cephe" vurgusu: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca!
Orkun Kökçü'nün dönüş maçı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! 10:40
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 10:36
Beşiktaş'ın rakibi Virtus Bologna! Beşiktaş'ın rakibi Virtus Bologna! 10:21
Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca! Dev kulüpten G.Saray'ın yıldızına kanca! 10:21
Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! Kislyak'tan flaş transfer yanıtı! 10:15
Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! Anadolu Efes evinde Panathinaikos'u ağırlıyor! 10:08
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi F.Bahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal gidince takımda kalmaya karar verdi 10:05
Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçı bilgileri 10:01
Milli futbolcu o maçta sahada! Milli futbolcu o maçta sahada! 09:53
Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! Lider G.Saray, Konyaspor'a konuk oluyor! 09:43
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları! 09:32
Avrupa’da Erok fırtınası Avrupa’da Erok fırtınası 01:45