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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sona gelinmek üzere. İlk olarak Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi kararını farklı yönde verdi. İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman getirilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği kısa sürede çözülüyor. 2-1 kaybedilen G.Saray derbisinin ardından zirve yarışından uzaklaşan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yönetim kurulu toplanırken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

Takımın başında bir süre yardımcı antrenör Dirk Kuyt kalacak ancak yönetim de elini çabuk tutuyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar kuruldu fakat yönetim kararını farklı yönde verdi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

İki isim de sunum yaptı ancak Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman'da karar kıldı. 61 yaşındaki teknik adam ile başkan seçildikten sonra da görüşen Yıldırım, detaylarda yaşanan sorun nedeniyle İsmail Kartal'a yönelmişti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

Şimdi Kartal'dan boşalan koltuk için yeniden Kocaman ile bir araya gelen Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmek istiyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

3. DÖNEMİ

Kocaman takımın başına geçerse, bu sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemi olacak. Kısa süre içerisinde görüşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

5 SEZON SONRA GÖREV YAPACAK

Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak 4 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu. A Milli Takım ya da F.Bahçe'yi beklediğini ifade eden Kocaman, yeniden kulübedeki yerine geçmek için can atıyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı daha önce 2 farklı dönemde 3 yıl F.Bahçe'nin başında bulunmuştu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

F.BAHÇE'DE 4 KUPA KAZANDI

Aykut Kocaman, F.Bahçe'deki 3. dönemine başlamaya hazırlanırken sarı-lacivertli takımda daha önce 4 kupa sevinci yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

Aykut Kocaman'ın Liverpool ya da Çorum FK maçına yetişmesi bekleniyor.

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