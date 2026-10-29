Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Yönetim kararını verdi

5 SEZON SONRA GÖREV YAPACAK Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak 4 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu. A Milli Takım ya da F.Bahçe'yi beklediğini ifade eden Kocaman, yeniden kulübedeki yerine geçmek için can atıyor.