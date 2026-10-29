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Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? İşte en güçlü isim!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Yerli adaylar arasında Aykut Kocaman'ın ön plana çıktığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 13:09
Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? İşte en güçlü isim!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, takımı emanet edeceği yeni teknik adamı belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve yabancı birçok ismin gündeme geldiği süreçte, tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman'ın adı ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman'ın ilk sırada yer aldığı öne sürülüyor. Sarı-lacivertli kulübü daha önce iki ayrı dönemde çalıştıran Kocaman'ın yeniden takımın başına geçme ihtimali, taraftarların da gündeminde.

YERLİ ADAYLARDA BİR NUMARA AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları kapsamında farklı isimler değerlendirilirken Aykut Kocaman'ın ön plana çıktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın kulübü ve camiayı yakından tanıması, daha önce sarı-lacivertli takımda görev yapmış olması öne çıkan başlıklar arasında.

Kocaman, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2010-2013 yılları arasında, ikinci döneminde ise 2017-2018 sezonunda görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kocaman'ın isminin yeniden gündeme gelmesi, kulüpteki önceki teknik direktörlük dönemlerini de hatırlattı. Buna karşın yeni görev için anlaşma sağlandığına dair resmî bir duyuru bulunmadığından, tecrübeli teknik adamın adaylar arasındaki konumu ile nihai kararın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bazı haberlerde yönetimin tecrübeli teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı ve görüşmelerin ilerlediği ileri sürüldü. Ancak kulüp tarafından yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu henüz kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirilemiyor. Yönetimin kararı ve kulüpten yapılacak açıklama, teknik direktörlük sürecinin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

AYKUT KOCAMAN'IN FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞ ŞARTI NE?

Kocaman'ın olası dönüşüyle ilgili haberlerde, futbol direktörü Oğuz Çetin'in görevine ilişkin bir şart iddiası da gündeme geldi. Bazı yayınlarda, tecrübeli teknik adamın Oğuz Çetin'in görevinden ayrılması durumunda teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Söz konusu iddia hakkında kulüp tarafından doğrulama yapılmadı. Bu nedenle iddianın kesinleşmiş bir anlaşma şartı olarak sunulması doğru olmayacak. Fenerbahçe'deki teknik yapılanma ve görev dağılımı konusunda resmî açıklamalar bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ın yanı sıra farklı yerli ve yabancı isimler de gündeme geldi. Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kurulduğu yönünde haberler yayımlanırken, yerli adaylar arasında başka isimler de konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE SON KARAR BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın başına kimin geçeceğini merakla bekliyor. Yerli adaylar arasında Aykut Kocaman'ın öne çıktığı iddiası gündemdeki yerini korurken, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı resmî açıklamayla netleşecek.

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