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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertliler için yerli ve yabancı birçok teknik adam gündeme gelirken Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör olarak listesine aldığı 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:03
Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ın istifasını şu sözlerle duyurmuştu:

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Öte yandan Sarı-lacivertli ekip resmi sosyal medya hesabından yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe için yerli ve yabancı birçok teknik adam gündeme gelirken sarı-lacivertli idarecilerin yerli teknik direktöre sıcak bakmadığı öncelikli tercihin yabancı hoca olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Bu doğrultuda Fenerbahçe için 3 isim gündeme geldi.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

İLK SIRADA NAGELSMANN VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak ilk hedefin Alman teknik adam Julian Nagelsmann olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Kariyerinde Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'te görev alan Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmış, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

CONTE GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi de listesine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Milliyet'in haberine göre, Conte'nin listenin ilk sırasında olmamasının sebebinin ise yüksek maaşı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Sarı-lacivertli yönetimin, Conte ile masaya oturduğu zaman hedefinin maaşı istenilen seviyeye çekmek olacağı belirtildi.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

SON ADAY CONCEICAO

Fenerbahçe'nin Nagelsmann ve Conte haricinde listesine Sergio Conceiçao'yu da eklediği belirtildi.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Ekim 2025'ten bu yana Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünü yürüten tecrübeli teknik adam ile, Nagelsmann ve Conte'den istediği sonuç alınamaması halinde masaya oturulacağı bildirildi.

Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in, adaylarla yapılacak görüşmede tek yetkili olacağı ve önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

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