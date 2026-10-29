Fenerbahçe teknik direktörde rotayı yabancılara çevirdi! İşte listedeki 3 isim
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertliler için yerli ve yabancı birçok teknik adam gündeme gelirken Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör olarak listesine aldığı 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:03
Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.
Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Öte yandan Sarı-lacivertli ekip resmi sosyal medya hesabından yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.
Fenerbahçe için yerli ve yabancı birçok teknik adam gündeme gelirken sarı-lacivertli idarecilerin yerli teknik direktöre sıcak bakmadığı öncelikli tercihin yabancı hoca olacağı öne sürüldü.
Bu doğrultuda Fenerbahçe için 3 isim gündeme geldi.
İLK SIRADA NAGELSMANN VAR
Fenerbahçe'de teknik direktör olarak ilk hedefin Alman teknik adam Julian Nagelsmann olduğu öne sürüldü.
Kariyerinde Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'te görev alan Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmış, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.
CONTE GÜNDEMDE
Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi de listesine aldığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, Conte'nin listenin ilk sırasında olmamasının sebebinin ise yüksek maaşı olduğu ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Conte ile masaya oturduğu zaman hedefinin maaşı istenilen seviyeye çekmek olacağı belirtildi.
SON ADAY CONCEICAO
Fenerbahçe'nin Nagelsmann ve Conte haricinde listesine Sergio Conceiçao'yu da eklediği belirtildi.
Ekim 2025'ten bu yana Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünü yürüten tecrübeli teknik adam ile, Nagelsmann ve Conte'den istediği sonuç alınamaması halinde masaya oturulacağı bildirildi.
Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in, adaylarla yapılacak görüşmede tek yetkili olacağı ve önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
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