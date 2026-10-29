Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.