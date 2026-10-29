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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:31
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Fenerbahçe bayraklarıyla fotoğraf çektirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular pas idmanının ardından taktik ve bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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