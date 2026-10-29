CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe 'Daha bitmedi'

'Daha bitmedi'

Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar takımı topladı. “Sadece 6 puan gerideyiz. Toparlanıp onları yakayalabiliriz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
'Daha bitmedi'

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray yenilgisi camianın moralini düşürürken futbolcular da gelen tepkilerden olumsuz etkilendi. Kaptan Milan Skriniar idman öncesinde takım arkadaşlarıyla bir görüşme yaparak sezonun henüz başı olduğunu hatırlattı ve hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi. Deneyimli stoper "Ligde sadece 6 puan gerideyiz. Bir seri yakalarsak üstteki takımları kolay şekilde yakayalabiliriz. Burada önemli olan önce bizim inanmamız. Önümüzde çok maç var. Galatasaray da Beşiktaş da Trabzonspor da daha takılacak. Ben zirveyi ele geçireceğimize inanıyorum. Birlik olup hareket etmeliyiz" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da Göztepe maçından itibaren başlayarak galibiyet yemini etti.

Milan Skriniar, bu sezon F.Bahçe'nin oynadığı 18 resmi karşılaşmanın hepsinde 90 dakika forma giyerek istikrar abidesi olduğunu gösterdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
F.Bahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon! Görüşmede dikkat çeken Mekke İttifakı ve Hürmüz mesajı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dirk Kuyt için flaş açıklama!
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa’da Erok fırtınası Avrupa’da Erok fırtınası 01:45
Kraliçeler galip: 81-71 Kraliçeler galip: 81-71 01:44
Fırtına’ya Litvanya’da şok Fırtına’ya Litvanya’da şok 01:43
Kartal’a Yunan freni: 73-81 Kartal’a Yunan freni: 73-81 01:42
Efes'e ağır darbe Efes'e ağır darbe 01:41
Dirk Kuyt için flaş açıklama! Dirk Kuyt için flaş açıklama! 01:39
Daha Eski
Zeki Uzundurukan: Aykut Kocaman F.Bahçe'de! Zeki Uzundurukan: Aykut Kocaman F.Bahçe'de! 01:39
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... 01:39
G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! 01:39
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu 01:39
F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! 01:39
Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup! Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup! 01:39