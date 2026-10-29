'Daha bitmedi'

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray yenilgisi camianın moralini düşürürken futbolcular da gelen tepkilerden olumsuz etkilendi. Kaptan Milan Skriniar idman öncesinde takım arkadaşlarıyla bir görüşme yaparak sezonun henüz başı olduğunu hatırlattı ve hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi. Deneyimli stoper "Ligde sadece 6 puan gerideyiz. Bir seri yakalarsak üstteki takımları kolay şekilde yakayalabiliriz. Burada önemli olan önce bizim inanmamız. Önümüzde çok maç var. Galatasaray da Beşiktaş da Trabzonspor da daha takılacak. Ben zirveyi ele geçireceğimize inanıyorum. Birlik olup hareket etmeliyiz" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da Göztepe maçından itibaren başlayarak galibiyet yemini etti.

Milan Skriniar, bu sezon F.Bahçe'nin oynadığı 18 resmi karşılaşmanın hepsinde 90 dakika forma giyerek istikrar abidesi olduğunu gösterdi.