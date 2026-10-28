Ya Conte ya Montella

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Slavia Prag beraberliğinin ardından derbide Galatasaray'a kaybedilmesi taşları yerinden oynattı. Başkan Aziz Yıldırım geçen hafta Divan toplantısında "Ben buradayken İsmail Kartal gidemez" demişti. Ancak zirvenin 6 puan gerisine düşülmesi sonrası işler değişti. Dün Samandıra'da toplanan sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal konusunda kararını verdi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, daha önce istifasını kabul etmediği ve arkasında durduğu teknik direktör Kartal ile yolları ayırma kararı verdi.

İSMAİL KARTAL'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 18 maça çıkan Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de 9 maça çıkan 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 16 puan (5G, 1B, 3M) topladı.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMÜŞTÜ

Aziz Yıldırım, daha önce Conte ile görüşme yapmıştı. 57 yaşındaki İtalyan teknik adamın 15 milyon euro yıllık maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk primi istediğini, anlaşamadıklarını dile getirmişti. Yıldırım'ın kafasında yine ilk sırada Conte var. Napoli'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve şu anda boşta olan İtalyan hoca ile yeniden temas kurulacak. Conte, Serie A tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olmayı başarmış bir isim. Tecrübeli hoca, Juventus (2012-2013-2014), İnter (2021) ve 2024-25'te Napoli ile şampiyon olarak tarihi bir başarı kazanmıştı.

CONTE 2006'DA HOCALIĞA BAŞLADI

Futbolu bıraktıktan sonra 2006'da Serie B ekibi Arezzo'nun teknik direktörlüğüne getirildi ancak kötü sonuçlar nedeniyle 31 Ekim 2006'da görevden alındı. 13 Mart 2007'de yeniden Arezzo'nun başına geçti ve takımı toparlasa da küme düşmekten kurtaramadı. 27 Aralık 2007'de Bari'nin teknik direktörü oldu ve 2008-09 sezonunda takımı Serie B şampiyonu yaparak Serie A'ya yükseltti. 21 Eylül 2009'da Atalanta'nın başına geçti ancak 6 Ocak 2010'da istifa etti. 2010-11 sezonunda Siena'yı çalıştırarak takımı Serie B'den Serie A'ya çıkardı.

GİTTİĞİ HER TAKIMDA ŞAMPİYON!

Teknik direktör olarak 2011-12, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Juventus takımıyla üst üste üç Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2014'te İtalya millİ takımının başına geçerek onları 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıdı. 2016-17 sezonunun başında Premier League ekiplerinden Chelsea'nin başına geldi. Sezonun bitime iki hafta kala deplasmanda oynadıkları West Bromwich maçını 1-0 kazanarak Premier League'deki ilk şampiyonluğunu kazandı. İkinci sezonunda FA Cup'ı kazandı ancak ligi beşinci sırada bitirdikleri için görevden alındı. Bir yıl sonra İnter'e katılan Conte, ilk sezonunda takımı Avrupa Ligi finaline taşıdı, ardından 2020-21 Serie A şampiyonluğunu kazandı ve karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı. Kasım 2021'de Tottenham'a katıldı ancak Mart 2023'te görevden alındı. Conte, 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki en parlak döneminden bu yana çok az kullanılan 3-5-2 dizilişinin yeniden popüler hale gelmesini sağladı.

MONTELLA'NIN ORTALAMASI 1,70

Fenerbahçe'nin adayları arasında gösterilen Vincenzo Montella, 9 Ekim 2026'da Türkiye A Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı. Eylül 2023'te ay-yıldızlı ekibin başına geçen 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör, görev süresi boyunca çıktığı 40 karşılaşmada maç başına 1,70 puan ortalaması yakaladı. Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan Montella, 2021 ile 2023 arasında Akdeniz temsilcisini çalıştırdı. Adana Demirspor'un başında 76 maça çıkan İtalyan teknik adam, 1,72 puan ortalaması elde etti.

MATTIA CROCI TORTI İSMİ DE LİSTEDE

Mattia Croci-Torti ismi de Fenerbahçe ile anılıyor. Eylül 2021'den bu yana Lugano'nun teknik direktörlüğünü üstlenen 44 yaşındaki çalıştırıcının kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Croci-Torti yönetimindeki Lugano, 2026/27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 21 karşılaşmada 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Henüz mağlubiyet yaşamayan İsviçre temsilcisi, bu süreçte maç başına 2,71 puan ortalamasına ulaştı. İsviçre liginde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Lugano, Konferans Ligi elemelerinde de 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

DEMİREL, AVCI VE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe yönetimi yerli bir isim tercih edebilir. Volkan Demirel, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu potansiyel adaylar. Demirel ve Avcı boşta. Belözoğlu ise Kasımpaşa'yı çalıştırıyor.