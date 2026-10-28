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Anasayfa Fenerbahçe PFDK sevkleri açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...

PFDK sevkleri açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevkleri açıklandı. Maç sonunda kavga eden Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "saldırı" eylemi nedeniyle tedbirli olarak sevk edildiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 08:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 08:48
PFDK sevkleri açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevkleri TFF resmi sitesinden açıklandı. Maç sonunda kavga eden Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "saldırı" eylemi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine dair yapılan açıklama ise şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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