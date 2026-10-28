Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör için arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biriyse A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella olmuştu. İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertlilerden talebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:01
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Dirk Kuyt getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Takımın başına kimi getireceği merak edilen yönetimin listesindeki isimlerden biriyse Vincenzo Montella oldu.
Yönetimin, geçtiğimiz haftalarda A Milli Takım'daki görevine son verilen İtalyan çalıştırıcıyı gündemine aldı.
Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
NTV'nin haberine göre; Vincenzo Montella, Fenerbahçe yönetiminden 3 yıllık sözleşme talep etti.
Sarı-lacivertli idarecilerin ise bu kadar uzun vadeli bir kontrat yapma görüşünde olmadığı öğrenildi.
İtalyan teknik adamla sözleşme süresi konuşunda anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.