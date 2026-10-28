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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör için arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biriyse A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella olmuştu. İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertlilerden talebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:01
Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Dirk Kuyt getirildi.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Takımın başına kimi getireceği merak edilen yönetimin listesindeki isimlerden biriyse Vincenzo Montella oldu.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Yönetimin, geçtiğimiz haftalarda A Milli Takım'daki görevine son verilen İtalyan çalıştırıcıyı gündemine aldı.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

NTV'nin haberine göre; Vincenzo Montella, Fenerbahçe yönetiminden 3 yıllık sözleşme talep etti.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

Sarı-lacivertli idarecilerin ise bu kadar uzun vadeli bir kontrat yapma görüşünde olmadığı öğrenildi.

Montella'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı! Sözleşme süresi...

İtalyan teknik adamla sözleşme süresi konuşunda anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.

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