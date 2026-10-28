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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kulüpten resmi açıklama geldi

Kulüpten resmi açıklama geldi

Fenerbahçe İsmail Kartal’ın istifa ettiğini KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Kulüpten resmi açıklama geldi

Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa ettiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR!

İsmail Kartal'ın son toplantıda başkan Aziz Yıldırım'a söylediği sözler ortaya çıktı. Kartal, toplantıda Yıldırım'a; "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" sözlerini sarf etti.

GEÇİCİ OLARAK KUYT KOLTUKTA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt geçecek. Hollandalı antrenörün milli araya kadar dört karşılaşmada görev yapması bekleniyor. Bu senaryo gerçekleşirse Hollandalı hoca; Göztepe, Liverpool, Çorum ve Kocaeli maçlarında takımın başında olacak.

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