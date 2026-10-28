Kojo Oppong geçer not aldı

İsmail Kartal’ın “tecrübesiz” diyerek derbi 11’ine koymadığı ancak 56’da oyuna aldığı Oppong, sergilediği performansla beğenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
İsmail Kartal'ın "tecrübesiz" diyerek derbi 11'ine koymadığı ancak 56'da oyuna aldığı Oppong, sergilediği performansla beğenildi. 22 yaşındaki stoper, yer tutuşu ve zamanlamasıyla adeta Kartal'ı haksız çıkardı. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 39 dakika sahada kalan Oppong, 7.1 reytingle takımın en iyi ikinci ismi oldu.