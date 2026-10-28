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Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezon başında göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde 4. İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 11:51
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligdeki 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Sarı-lacivertlilerde haziran ayında seçimi kazanarak 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmişti.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Özellikle 2023/24 sezonunda oynattığı oyunla taraftarların sevgisini kazanan deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdaki 4. dönemi istediği gibi geçmedi.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertlilerde 65 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Roma maçı sonrası istifa etmişti.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Kartal, İtalyan ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında,"3 aydır buradayım. Sezon başından bu yana başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlara, medya mensuplarına, personele ve oyunculara teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak adına ekibimizle böyle bir karar aldık. Bir daha geri dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası sonrası deneyimli teknik adamla görüşmüş ve kararından vazgeçmişti.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

İstifa kararından dönmesinin ardından takımın başında çıktığı ilk maçta Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilerde kötü sonuçlar devam etti.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 gibi beklenmedik bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, 3. haftada ise sahasında Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Son olarak dev derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, İsmail Kartal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

YABANCI FUTBOLCULARLA BAĞI KOPTU

Kartal'ın ayrılığını değerlendiren A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, 65 yaşındaki teknik adamın yabancı futbolcularla bağının koptuğunu söyledi.

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İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getirecek iddia! Canlı yayında açıkladı

Son Sayfa programında konuşan Bilgin, "Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevden alınmasıyla ilgili bugün bir karar alınmasaydı, Fenerbahçe adına sezonun sonu gelmişti. Çünkü özellikle yabancı futbolcularla İsmail Kartal arasındaki bağ kopmuştu. Gelen haberler de bu yöndeydi." ifadelerini kullandı.

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