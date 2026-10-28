Kartal, İtalyan ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında,"3 aydır buradayım. Sezon başından bu yana başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlara, medya mensuplarına, personele ve oyunculara teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak adına ekibimizle böyle bir karar aldık. Bir daha geri dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.