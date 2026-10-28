Hayal kırıklığının adı Greenwood

Yaz transfer döneminde kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Mason Greenwood, sezona iyi başlasa da düşüşe geçti. Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray mücadelesinde de sahada varlık gösteremedi. Jakobs karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Mason, iki büyük maçta da skor katkısı yapamayarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

BÜYÜK MAÇLARI OYNAYAMIYOR

İngiliz oyuncu, sadece iki derbide değil, Manchester United ve Marsilya formaları giydiği dönemde de büyük maçlarda yokları oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, ManU'daki 4 sezonunda Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'ye karşı görev aldığı Premier Lig mücadelelerinde gol ve asist katkısı yapamadı. Marsilya'daki iki yılında ise Paris Saint-Germain ve Lyon'la oynanan Ligue 1 karşılaşmalarda sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.