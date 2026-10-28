Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal'ın istifası sonrası...

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör açıklanana kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."