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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal'ın istifası sonrası...

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör açıklanana kadar Dirk Kuyt’ı teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 12:09
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal'ın istifası sonrası...

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör açıklanana kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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