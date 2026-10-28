Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mason Greenwood, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçta sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ligin 4. haftasındaki Beşiktaş derbisinde de silik bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Fransa günlerini hatırlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 13:21
Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü.
İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi.
Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kanarya 9 hafta sonunda 16 puanda kaldı ve ligde 5. sıraya geriledi.
GREENWOOD SIKINTISI!
Yaz transfer döneminde kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Mason Greenwood, sezona iyi başlasa da düşüşe geçti.
Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray mücadelesinde de sahada varlık gösteremedi.
Jakobs karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Mason, iki büyük maçta da skor katkısı yapamayarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
BÜYÜK MAÇLARI OYNAYAMIYOR
İngiliz oyuncu, sadece iki derbide değil, Manchester United ve Marsilya formaları giydiği dönemde de büyük maçlarda yokları oynadı.
25 yaşındaki oyuncu, ManU'daki 4 sezonunda Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'ye karşı görev aldığı Premier Lig mücadelelerinde gol ve asist katkısı yapamadı.
Marsilya'daki iki yılında ise Paris Saint-Germain ve Lyon'la oynanan Ligue 1 karşılaşmalarda sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
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