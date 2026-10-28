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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mason Greenwood, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçta sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ligin 4. haftasındaki Beşiktaş derbisinde de silik bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Fransa günlerini hatırlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 13:21
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Bu sonuçla Kanarya 9 hafta sonunda 16 puanda kaldı ve ligde 5. sıraya geriledi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

GREENWOOD SIKINTISI!

Yaz transfer döneminde kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Mason Greenwood, sezona iyi başlasa da düşüşe geçti.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray mücadelesinde de sahada varlık gösteremedi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Jakobs karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Mason, iki büyük maçta da skor katkısı yapamayarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

BÜYÜK MAÇLARI OYNAYAMIYOR

İngiliz oyuncu, sadece iki derbide değil, Manchester United ve Marsilya formaları giydiği dönemde de büyük maçlarda yokları oynadı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

25 yaşındaki oyuncu, ManU'daki 4 sezonunda Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'ye karşı görev aldığı Premier Lig mücadelelerinde gol ve asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek! Greenwood...

Marsilya'daki iki yılında ise Paris Saint-Germain ve Lyon'la oynanan Ligue 1 karşılaşmalarda sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

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