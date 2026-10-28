Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı için sıkıntı büyük!
Galatasaray derbisinde Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Archie Brown'ın alacağı ceza gündemin ilk sırasına yerleşti. Olayın raporlara nasıl yansıyacağı büyük bir merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulüpten sorumluların ayrım gözetmeksizin cezalandırılması yönünde çağrı geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.
ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİLİMİ
Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavgada ise iki oyuncu birbirlerini yere düşürdü. Diğer oyuncular 2 oyuncuyu ayırmaya çalıştı.
Mücadelenin ardından Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı'ya verilecek ceza merak ediliyor.
Maç sonunda kavga eden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "saldırı" eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 5-10 maç, 45. maddesindeki "Kavga" hükmünden dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak.
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diye konuştu.
Brown ise "Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. İnsanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.
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