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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı için sıkıntı büyük!

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı için sıkıntı büyük!

Galatasaray derbisinde Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Archie Brown'ın alacağı ceza gündemin ilk sırasına yerleşti. Olayın raporlara nasıl yansıyacağı büyük bir merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulüpten sorumluların ayrım gözetmeksizin cezalandırılması yönünde çağrı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

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Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

RAMS Park'taki dev maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu ile 44'üncü dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Rams Park'taki 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha bir anda karıştı. İki ekibin futbolcuları ile birlikte teknik heyette bulunanlar da olaylara karıştı.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİLİMİ

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavgada ise iki oyuncu birbirlerini yere düşürdü. Diğer oyuncular 2 oyuncuyu ayırmaya çalıştı.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Mücadelenin ardından Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı'ya verilecek ceza merak ediliyor.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Maç sonunda kavga eden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "saldırı" eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 5-10 maç, 45. maddesindeki "Kavga" hükmünden dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diye konuştu.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! PFDK'ya sevkleri...

Brown ise "Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. İnsanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.

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