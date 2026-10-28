UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda heyecan devam ederken Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli temsilcilerinden Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Lig aşamasının 4. haftasında oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler ilk galibiyetini almak, İngiliz ekibi ise başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Liverpool maçı şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle İngiliz temsilcisi karşısında ilk 3 haftada alamadığı galibiyete ulaşmaya çalışacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, mevcut yayın rehberlerinde TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak şekilde gösteriliyor. Ancak TRT'nin maç özelindeki kesin yayın akışı henüz resmî olarak doğrulanmadığından kanal bilgisinin karşılaşma öncesinde yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Liverpool mücadelesine İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında önemli bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk 3 karşılaşmasında galibiyetle tanışamadı. İlk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Üçüncü haftada Slavia Prag'ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Bu sonuçlarla 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasına lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etme hedefiyle çıkacak. Sarı-lacivertli takım açısından alınacak puanlar, üst tur yarışındaki konumunu güçlendirmek adına önem taşıyor.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI!

Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına üç galibiyetle başladı. İngiliz temsilcisi, ilk hafta Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında LASK deplasmanından 6-3'lük galibiyetle döndü. Üçüncü haftada Villarreal'i 4-3 yenen Liverpool, puanını 9'a yükseltti.

İlk 3 karşılaşmasında toplam 12 gol kaydeden İngiliz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Liverpool'un hücum performansı karşısında sarı-lacivertlilerin savunma organizasyonu, maçın öne çıkan mücadele alanlarından biri olacak.

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL'UN SONRAKİ RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki karşılaşmanın ardından iki takımı da yoğun bir Avrupa takvimi bekliyor. Fenerbahçe, lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

Liverpool ise aynı tarihte Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak. Her iki takım da lig aşamasındaki 8 karşılaşmayı en avantajlı konumda tamamlamak için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24 HEDEFİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım tek lig tablosunda mücadele ediyor. Lig aşamasının sonunda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar play-off turuna katılıyor.

İlk 24 dışında kalan ekipler ise organizasyona veda ediyor. Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, iki takımın lig aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.