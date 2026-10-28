Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 09:54
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.
Adı başta Vincenzo Montella olmak üzere birkaç isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AYKUT KOCAMAN İSMİ MASADA
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isminin masada olduğunu söyledi.
Domaç, Son Sayfa programında yaptığı açıklamada, "Aykut Kocaman'ın ismi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için masada. Ancak Aykut Kocaman'ı tanıyorsam, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in divanda yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe'ye gelmez." ifadelerini kullandı.
Haziran ayındaki seçimi kazanan Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın takımın başına getirmesi beklenirken tercihini son anda İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı.
2010-2013 ve 2017-2018 arası iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kocaman, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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