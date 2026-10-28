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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 09:54
Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Adı başta Vincenzo Montella olmak üzere birkaç isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

AYKUT KOCAMAN İSMİ MASADA

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isminin masada olduğunu söyledi.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Domaç, Son Sayfa programında yaptığı açıklamada, "Aykut Kocaman'ın ismi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için masada. Ancak Aykut Kocaman'ı tanıyorsam, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in divanda yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe'ye gelmez." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

Haziran ayındaki seçimi kazanan Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın takımın başına getirmesi beklenirken tercihini son anda İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı.

Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Aykut Kocaman...

2010-2013 ve 2017-2018 arası iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kocaman, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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