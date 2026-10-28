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Anasayfa Fenerbahçe Dirk Kuyt için flaş açıklama! Sezon sonuna kadar...

Dirk Kuyt için flaş açıklama! Sezon sonuna kadar...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Dirk Kuyt, ilk aşamada üç maçta takımın başında sahaya çıkacak. Hollandalı çalıştırıcının menajeri Rob Jansen, alınacak sonuçlara ve performans durumuna bağlı olarak sezon sonuna kadar görevde kalma ihtimalinin de masada olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 18:21
Dirk Kuyt için flaş açıklama! Sezon sonuna kadar...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin ardından görevinden ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Dirk Kuyt getirildi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunun takımın başında ilk etapta üç maçta görev yapması beklenirken Hollandalı teknik adamın performansı, geleceğini de belirleyebilir. Kuyt'ın menajeri Rob Jansen, başarılı sonuçlar alınması halinde deneyimli ismin sezon sonuna kadar görevde kalmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

FENERBAHÇE'DE DIRK KUYT DÖNEMİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak Dirk Kuyt üstlendi. Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemiyor. Bu süreçte takımın başında üç karşılaşmaya çıkması planlanan Kuyt'ın göstereceği performansın, görev süresinin uzatılmasında etkili olabileceği belirtiliyor.

KUYT'IN MENAJERİ ROB JANSEN KONUŞTU

Dirk Kuyt'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin önceliğinin yeni bir teknik direktör atamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Jansen, Kuyt'ın önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alması durumunda sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.

Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."

Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini belirten Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Jansen, "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

DIRK KUYT'IN İLK SINAVI GÖZTEPE KARŞISINDA

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına cumartesi günü Göztepe karşısında çıkacak olan Dirk Kuyt'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe mücadelesinin ardından çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Fenerbahçe, üçüncü maçında ise Çorum FK deplasmanına çıkacak.

Bu üç karşılaşmanın ardından milli ara başlayacak. Sarı-lacivertli yönetimin, milli arada yeni teknik direktör konusunda karar vermesi bekleniyor. Kuyt'ın söz konusu maçlarda alacağı sonuçlar, Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

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