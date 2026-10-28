Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişme, yeni teknik direktör arayışlarını gündemin ilk sırasına taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin vereceği karar merakla beklenirken Türkiye'de ve Avrupa'da takım çalıştırmayan çok sayıda önemli teknik adam bulunuyor. Peki, boşta olan teknik direktörler kimler? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve Bülent Uygun boşta mı? İşte 2026-2027 sezonunda görevde olmayan dikkat çekici isimler...

FENERBAHÇE'DE ISMAIL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, 27 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında yeniden göreve getirilen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında 18 resmi maça çıktı. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray derbisinin ardından gelen ayrılık kararı, sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörün kim olacağı sorusunu gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, İsmail Kartal'ın ardından takımın başına geçecek ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son bilgilere göre Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar gerçekleştirildi. Montella'nın üç yıllık sözleşme talep ettiği, Avcı'nın göreve getirilmesine ise yönetim içinde farklı yaklaşımlar bulunduğu öne sürüldü.

Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Bülent Uygun da yeni teknik direktör tartışmalarında adı geçen yerli çalıştırıcılar arasında bulunuyor.

BOŞTA OLAN YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLER KİMLER?

2026-2027 sezonunda takım çalıştırmayan ve Türk futbolunda önemli görevler üstlenmiş teknik direktörler arasında şu isimler yer alıyor:

Aykut Kocaman

Fatih Terim

Şenol Güneş

Abdullah Avcı

Volkan Demirel

Bülent Uygun

Fatih Tekke

Hüseyin Çimşir

Bu isimlerden Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de daha önce görev yapması ve Süper Lig şampiyonluğu yaşaması nedeniyle dikkat çekiyor.

Volkan Demirel ise sarı-lacivertli kulüpteki uzun futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevlerinde edindiği deneyimle öne çıkıyor.

Bülent Uygun, Sivasspor başta olmak üzere farklı kulüplerde görev yaparken Abdullah Avcı, Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

BOŞTA OLAN YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER KİMLER?

Dünya futbolunda önemli başarılara imza atmış ve 2026-2027 sezonunda takım çalıştırmayan teknik adamlar arasında şu isimler bulunuyor:

Pep Guardiola

Antonio Conte

Didier Deschamps

Gareth Southgate

Arne Slot

Julian Nagelsmann

Joachim Löw

Roberto Martinez

Ronald Koeman

Marcelo Bielsa

Ernesto Valverde

Stefano Pioli

Igor Tudor

Vitor Pereira

Domenico Tedesco

Sergio Conceiçao

Rudi Garcia

Louis van Gaal

Rafael Benitez

Steven Gerrard

Robin van Persie

Vincenzo Montella

Bu isimlerin kulüpsüz olması, Fenerbahçe ile görüştükleri veya sarı-lacivertli takımda çalışmayı kabul edecekleri anlamına gelmiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖRLER DE BOŞTA

Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola, Napoli macerasını noktalayan Antonio Conte ve Fransa Milli Takımı'ndaki görevini tamamlayan Didier Deschamps, uluslararası futbol kamuoyunda öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Liverpool'dan ayrılan Arne Slot, Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julian Nagelsmann ve İngiltere'nin eski teknik direktörü Gareth Southgate de kulüpsüz teknik adamlar arasında yer alıyor.

Ayrıca Joachim Löw, Roberto Martinez, Marcelo Bielsa, Ronald Koeman ve Louis van Gaal gibi milli takım tecrübesi yüksek isimler de dikkat çekiyor.

VOLKAN DEMIREL VE BÜLENT UYGUN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne ilişkin değerlendirmelerde Volkan Demirel ve Bülent Uygun'un da isimleri anılıyor.

Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar mücadele eden Volkan Demirel'in kulübü yakından tanıması öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bülent Uygun ise yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine talip olduğunu ifade etti. Bununla birlikte iki isimden biriyle anlaşmaya varıldığına dair kulüpten açıklama bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DE GEÇİCİ OLARAK DIRK KUYT GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın Futbol A Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu olan Hollandalı çalıştırıcı, sezon başında İsmail Kartal'ın teknik ekibine katılmıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda son kararı Aziz Yıldırım ve yönetimi verecek.