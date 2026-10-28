Aziz Yıldırım kaza yaptı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşamki toplantısının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılırken talihsiz bir kaza geçirdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşamki toplantısının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken talihsiz bir kaza geçirdi. İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı kritik yönetim zirvesinin ardından Mahmut Uslu ile birlikte tesisten çıkan Yıldırım, park halindeki araca çarptı. Araçta küçük çapta çizik oluştu.