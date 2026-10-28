Archie’nin başı dertte

Nathan Ake'nin yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal tarafından sol stoperde görevlendirilen Archie Brown, Osimhen'i tutmakta zorlanınca, 56'da Oppong'un oyuna girmesiyle birlikte sol beke geçti. Maç boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan İngiliz oyuncu, 5.9 reytingle Fenerbahçe'nin saha içindeki en kötü ismi oldu. Maçın ardından ise Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı hareket sonrasında ortalığı karıştırdı. Olaylar çıktığında Abdülkerim'e arkadan temasta bulunan 24 yaşındaki oyuncu rakibiyle arbede yaşadı ve kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart hakem ve gözlemci raporlarına eğer "Saldırı" olarak yansırsa; Archie Brown 5 ila 10 maç arasında bir ceza alacak. İngiliz oyuncu, "Kavga"dan PFDK'ya sevk edilirse 3-5 maç arasında bir cezayla karşı karşıya kalacak.

CEZASIZ KALMAMALI

Fenerbahçe, G.Saray derbisinden sonra yaşananlarla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Yaşananlar, "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemez. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Şiddeti önlemenin yolu sorumlularını cezasız bırakmamaktır."